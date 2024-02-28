Лагерь кибербезопасности для детей из Молдовы и украинских беженцев, организованный YMCA Moldova

YMCA Moldova во главе с Дмитрием Ройбу, исполнительным президентом YMCA Moldova, организовала однодневный лагерь под названием "Кибербезопасность", в котором приняли участие дети из Молдовы и украинские беженцы, проживающие в Кишиневе.
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