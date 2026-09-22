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Царьград

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Ветерану ВОВ Альберту Акопджаняну исполнилось 100 лет в Ереване

Ветерану ВОВ Альберту Акопджаняну исполнилось 100 лет в Ереване

Сотрудники российского посольства поздравили с вековым юбилеем живущего в Ереване ветерана Альберта Акопджаняна, который в 1945 году участвовал в ликвидации бандеровского подполья на Западной Украине, а затем восстанавливал государственную границу СССР в Закарпатье.

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