Ветерану ВОВ Альберту Акопджаняну исполнилось 100 лет в Ереване

Сотрудники российского посольства поздравили с вековым юбилеем живущего в Ереване ветерана Альберта Акопджаняна, который в 1945 году участвовал в ликвидации бандеровского подполья на Западной Украине, а затем восстанавливал государственную границу СССР в Закарпатье.