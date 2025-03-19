Главбух школы Московского района наняла киллера для соседки Полиция в Шушарах задержала 59-летнюю женщину, подозреваемую в покушении на убийство по найму.
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Главбух школы Московского района наняла киллера для соседки Полиция в Шушарах задержала 59-летнюю женщину, подозреваемую в покушении на убийство по найму.