В ЕС спрогнозировали, что производство свинины будет «исторически низким»

Показатели производства мяса птицы в ЕС немного увеличатся на 0,9%, а производство свинины по всей Европе останется на «исторически низком уровне» в 2025 году, согласно данным экспортной организации Bord Bia, 8 января сообщает сетевое издание Agriland.
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