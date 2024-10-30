На 20% может вырасти стоимость продуктов с 2025 года

Особенно инфляция отразится на сезонных овощах и фруктах Российский рынок продовольствия в 2025 году может столкнуться с более высоким уровнем инфляции, чем ожидается в среднем по экономике, сообщает "Прайм".
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