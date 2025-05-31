[Video] Первые минуты после ж/д катастрофы в Брянской области попали на кадры очевидцевТак выг [.] Первые минуты после ж/д катастрофы в Брянской области попали на кадры очевидцев Так выглядели первые минуты после теракта в Брянской области — местные остановились перед мостом, который только что рухнул на поезд, набитый пассажирами.
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