Госдума расширила перечень статей КоАП с выдворением мигрантов

Госдума на пленарном заседании расширила перечень статей КоАП с выдворением мигрантов с 22 до 45. Как сообщает РИА Новости, в числе причин для выдворения из страны — разные виды дискриминации, неповиновение законному требованию военных при охране госграницы, мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования и т.