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Несекретные материалы

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NYT: закрытие мостов через Днепр в Киеве станет «логистическим кошмаром» для Украины

NYT: закрытие мостов через Днепр в Киеве станет «логистическим кошмаром» для Украины

Российские удары по мостам через Днепр в Киеве могут привести к тому, что украинские власти закроют эти объекты транспортной инфраструктуры на неопределённый срок.

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Дмитрий

"Российские удары по мостам ... могут привести к тому... Такое развитие событий серьёзно нарушит жизнь Киева... В случае закрытия мостов..." И снова СМИ трындят: можем ударить, можем разрушить, можем, можем, можем... Вот когда мосты будут разрушены по факту, тогда и надо ликовать!