NYT: закрытие мостов через Днепр в Киеве станет «логистическим кошмаром» для Украины

Российские удары по мостам через Днепр в Киеве могут привести к тому, что украинские власти закроют эти объекты транспортной инфраструктуры на неопределённый срок.
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О разрушении мостов говорилось с 22 года. Давно бы уже всё левобережье отвоевали.
"Российские удары по мостам ... могут привести к тому... Такое развитие событий серьёзно нарушит жизнь Киева... В случае закрытия мостов..." И снова СМИ трындят: можем ударить, можем разрушить, можем, можем, можем... Вот когда мосты будут разрушены по факту, тогда и надо ликовать!
Ничего хохлы, не переживайте! Мы можем вам ДЕБИЛАМ БЛ...... предложить очень хороший и надёжный вид транспорта_____ НОГИ!