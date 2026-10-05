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Юрист объяснила, как подготовить дачу к зиме без штрафов

Юрист объяснила, как подготовить дачу к зиме без штрафов

Подготовка дачи к зиме без штрафов: юрист разложила по пунктам — сжигание отходов, борщевик, захламление участка, отключение газа и воды, новые правила с 1 октября 2026 года и размеры санкций.

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