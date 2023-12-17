Без Херсона и Одессы. Зато с предателями и дерзостью. России пишут будущее на год

С одной стороны, наши западные оппоненты говорят о разгроме ВСУ и неминуемых переговорах о мире. С другой - настаивают, что России придётся отказаться от притязаний на Одессу и Херсон, а после и вовсе нам уготована жизнь в полуподвешенном состоянии без претензий к патриотизму.