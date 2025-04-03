Посол РФ в Словакии прокомментировал будущую встречу Путина и Фицо

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, скорее всего, состоится во время мероприятий в Москве на 9 мая, заявил «Известиям» посол России в Братиславе Игорь Братчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии