📑 Как крымчане могут обратиться в Госархив Директор Государственного архива Республики Крым новейшей истории и по личному составу Лина Титоренко рассказала «Крым 24», что граждане могут обратиться в архив через электронную форму подачи заявления, размещённую на официальном сайте учреждения.
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