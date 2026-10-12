📑 Как крымчане могут обратиться в Госархив Директор Государственного архива Республики Крым новейшей истории и по личному составу Лина Титоренко рассказала «Крым 24», что граждане могут обратиться в архив через электронную форму подачи заявления, размещённую на официальном сайте учреждения.