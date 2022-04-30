Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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История собаки и ее крохотных детишек, которые пришли в дом к незнакомцу

История собаки и ее крохотных детишек, которые пришли в дом к незнакомцу

Однажды утром мужчина обнаружил у себя во дворе рыжую собаку. Она пришла не одна, а с хорошенькими щенками! Все они были похожи на мамочку, а вот белый малыш явно напоминал …его собственного пса по кличке Шадори.

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