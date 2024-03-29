В «Сахарово» накануне теракта прошли проверки: ситуация с мигрантами не изменилась

Приезжие, не говорящие по-русски, продолжают покупать сертификаты. Стало известно о проверках в многофункциональном миграционном центре «Сахарово», где мигранты получают патенты на работу, разрешение на временное проживание, ВНЖ и сдают экзамен по русскому языку.
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