Как требования американкой стороны на переговорах меняются по мере изменений «на земле» Дмитрий Родионов Фото: Николай Тришин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов Американская делегация на встрече в Осло попытается убедить Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки ради соглашения с Россией, спрогнозировала накануне переговоров в Норвегии The New York Times.
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Никаких уступок и договоренностей! Не дать себя заболтать и опять обмануть, объегорить. Исход СВО может быть только один - КАПИТУЛЯЦИЯ Украины и уничтожение фашистского государства. При этом Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области должны вернуться в Россию. На остальной территории возможно создание новой демократической миролюбивой Украины, но ОБЯЗАТЕЛЬНО не имеющей выхода к морю. Жизненно важно не дать США осуществить свои планы по сохранению нынешней Украины как постоянного источника антироссийского напряжения, по созданию в Одессе и Николаеве американской (натовской) военно-морской базы с целью оказывать всё возрастающее влияние на Россию и попутно на все государства черноморского региона. США изворачиваются как только могут чтобы выполнить эту задачу - не удалось в Крыму так теперь хотя бы здесь..Не верить ни единому слову США - обманут непременно.
"Буферная зона" - должна быть до венгерской, польской, словацкой, болгарской границ!!!Города Одесса(Гаджибей), Николаев и пр.- были основаны на отбитых у турок землях русскими вместе с Крымом - Светлейшим князем Потёмкиныным.
Только вперёд! пусть политики, сша и европы, думают что их голос важен) мы свои цели обозначили-ДЕнационализация, ДЕмилитаризация-ПОЛНОЕ уничтожение нацизма! пшекам достанутся бандеровское население, а нам свои исконнно руские территории!
Какого хера мы воюем 5 лет ????? Чтобы спрашивать у Трампа что он отдаст , а что -нет ??? Бесконечное соплежуйство державу предержащих людей , войны нет , убитых русских парней, мужиков немало для " войны нет " ! Вся политика тягомотное соплежуйство и уступки , замалчивания ,прощения.... Ну сколько можно издеваться над гордостью России !!!!????
для нас главное - ОДЕССА + Николаев
НАДО ВЕРНУТЬ ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ, РАВНУЮ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ К ЗАПАДНЫМ ГРАНИЦАМ, ВЗЯТЬ ЛЬВОВ И ОДЕССУ...
Признать беловежские соглашения нелегитимными и вернуть русские земли
Без Харькова, Днепропетровска и Одессы, истинно русских городов и областей, соглашаться на мировую преступно. Погибшие и пережившие издевательства от хохлофашистов этого не поймут, если не осудят.
а что, - спрашивает поручик Ржевский, - Россия должна спрашивать Трампа?.. России нужна вся Украина. и без соплей. кто "нет", того - за речку. непротив России!льзя паразитам оставлять ни пяди земли, из чего они заново организуют плацдарм