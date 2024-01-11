В подконтрольных Киеву районах Запорожской области повреждена инфраструктура

Несколько объектов инфраструктуры повреждены в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Украины Юрий Малашко в своем Telegram-канале.
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