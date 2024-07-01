Психолог Хакимов рассказал, что для психологического благополучия важно поддерживать общение с разными людьми

Для психологического благополучия важно поддерживать контакты с разными людьми. Как рассказал РИАМО московский психолог Денис Хакимов, человеку не стоит «запирать» себя в общении только с одним человеком.
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