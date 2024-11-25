Брянская область под угрозой: эксперты предупреждают о новых ударах

После недавних атак на Брянскую и Курскую области Украина может расширить географию своих нападений.После недавних атак на Брянскую и Курскую области Украина может расширить географию своих нападений, включив в список цели на территории Ростовской области, сообщили в издании The Wall Street Journal.
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