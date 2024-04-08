США на фоне микрочиповой войны сократили поставки оборудования Китаю

США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза - до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений.
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