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США на фоне микрочиповой войны сократили поставки оборудования Китаю

США на фоне микрочиповой войны сократили поставки оборудования Китаю

США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза - до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений.

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