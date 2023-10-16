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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлов о Малкине: «Если выдержит ритм всего марафона, то, наверное, выдаст один из лучших сезонов в карьере»

В 3 матчах чемпионата НХЛ форвард «Питтсбурга» набрал 6 (2+4) очков. – Для нас лидерство Малкина в споре российских бомбардиров – большой сюрприз, все-таки в последние годы его мучили травмы, он выглядел тяжеловато, своей тенью.

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