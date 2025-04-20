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Овечкин все 20 лет был лидером «Кэпиталс» по голам. А кто в это время забивал больше всех в «Уизардс»?

Овечкин все 20 лет был лидером «Кэпиталс» по голам. А кто в это время забивал больше всех в «Уизардс»?

Самые разные персонажи. Александр Овечкин забил больше всех в истории НХЛ. Великий рекорд. Не менее впечатляет то, как он был добыт: и первую, и 895-ю, и 897-ю, и 8-ю, и 88-ю, и все остальные шайбы Саша забивал в форме одного и того же клуба, «Вашингтона».

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