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Teamsters union withholds presidential endorsement amid strong support for Trump

Teamsters union withholds presidential endorsement amid strong support for Trump

The International Brotherhood of Teamsters announced Wednesday it will not endorse a presidential candidate after internal polling showed most members support former President Donald Trump, according to the union.

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