Teamsters union withholds presidential endorsement amid strong support for Trump

The International Brotherhood of Teamsters announced Wednesday it will not endorse a presidential candidate after internal polling showed most members support former President Donald Trump, according to the union.
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