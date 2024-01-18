Болезнь комнатных растений Мучнистая роса

Грибковое заболевание, проявляется в виде белого мучнистого налета на листьях. В отличие от серой гнили, заболевание редкое и не очень сильно поражает растение, но снижает его декоративность и способно распространиться на стебли и цветки.
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