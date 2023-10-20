Сотрудница банка уберёгла пенсионерку из Братска от перевода миллиона рублей мошенникам

В полицию Братска поступил звонок от операциониста одного из местных банков с информацией о том, что к ним пришла 80-летняя пенсионерка, намеревавшаяся перевести один миллион рублей на чужой счет, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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