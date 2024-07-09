⏺Горячее водоснабжение отключили в Евпатории для того, чтобы не оставлять город вообще без воды «Сегодня приняли решение отключить горячую воду до особого распоряжения.
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⏺Горячее водоснабжение отключили в Евпатории для того, чтобы не оставлять город вообще без воды «Сегодня приняли решение отключить горячую воду до особого распоряжения.