Что изменится для военнослужащих-контрактников в ноябре

Военнослужащих-контрактников обяжут соблюдать присягу и беспрекословно выполнять приказы командиров. Такие требования содержатся в новой версии приказа Минобороны «О контракте о прохождении военной службы», опубликованной 23 октября на портале проектов нормативно-правовых актов.
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