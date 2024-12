Разработчики амбициозного приключенческого экшена “Война миров: Сибирь” бл...

Разработчики амбициозного приключенческого экшена “Война миров: Сибирь” благодарят за тёплый приём трейлера игроков30 ноября состоялся показ первого геймплейного трейлера отечественного экшена “Война миров: Сибирь” (The War of the Worlds: Siberia), который привлёк к себе большое внимание как со стороны игроков, так и со стороны игровых изданий.