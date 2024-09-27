Деньги за опоздание на авиарейс получила семья из Новосибирска

Недостоверные информационные указатели одного из выходов на посадку в терминале «B» аэровокзала Толмачево стали причиной того, что многодетная семья опоздала на самолет – улететь не смогли шесть пассажиров.
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