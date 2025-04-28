Чернобыль против Хиросимы: Ученые раскрывают тайны радиационного влияния Ирэн ОрлонскаяЯпонская Хиросима, пережившая атомную бомбардировку во время Второй мировой войны, сегодня является процветающим городом с развитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни.
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