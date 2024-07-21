El País: Основатель партии «Непокорившаяся Франция» Меланшон за выход страны из НАТО

Основатель французской левой политической партии «Непокорившаяся Франция», бывший депутат ЕП Жан-Люк Меланшон в интервью испанской газете El País заявил, что если бы он стал президентом, он бы «планомерно» вывел Францию из НАТО.
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