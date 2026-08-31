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70 новых ветпунктов построят в Карагандинской области

70 новых ветпунктов построят в Карагандинской области

В населённых пунктах Карагандинской области в этом году появятся 70 модульных ветеринарных пунктов. Сейчас монтаж 20 объектов подходит к завершению, ещё в 46 сёлах строительство уже началось, передает inKaragandy.

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