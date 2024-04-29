Напавшие на пост ДПС в КЧР могли быть причастны к стрельбе 22 апреля

Ликвидированные боевики, напавшие этой ночью на сотрудников полиции в поселке Мара Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, предположительно, причастны к нападению на правоохранителей, которое было совершено 22 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии