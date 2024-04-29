Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Напавшие на пост ДПС в КЧР могли быть причастны к стрельбе 22 апреля

Напавшие на пост ДПС в КЧР могли быть причастны к стрельбе 22 апреля

Ликвидированные боевики, напавшие этой ночью на сотрудников полиции в поселке Мара Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, предположительно, причастны к нападению на правоохранителей, которое было совершено 22 апреля.

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