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Добрый Мир

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Почему арабские бойцы, остановившие американский патруль в Сирии, вдруг заговорили на чистом русском

Почему арабские бойцы, остановившие американский патруль в Сирии, вдруг заговорили на чистом русском

212K прочитали На днях ведущие мировые СМИ облетели видеокадры, где сирийские военные останавливают на блок-посту четыре броневика «MRAP» под флагами США и сопровождающие их легковые автомобили сирийских курдов.

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