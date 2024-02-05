Почему арабские бойцы, остановившие американский патруль в Сирии, вдруг заговорили на чистом русском

212K прочитали На днях ведущие мировые СМИ облетели видеокадры, где сирийские военные останавливают на блок-посту четыре броневика «MRAP» под флагами США и сопровождающие их легковые автомобили сирийских курдов.
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