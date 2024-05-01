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Оливейра – о Царукяне: «У Армана большое сердце»

«В первом раунде Арман продемонстрировал мужество, выбравшись из удушающего приема. Во втором ему повезло – был конец раунда, а захват был очень плотным.

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