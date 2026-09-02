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Аргументы и Факты

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Пьяный солдат ВСУ изрезал ножом троих сослуживцев

Пьяный солдат ВСУ изрезал ножом троих сослуживцев

Пьяный военнослужащий ВСУ нанес ножевые ранения трем сослуживцам в пункте временной дислокации на западе Украины, говорится в документе Нацполиции Украины, который в своем Telegram-канале опубликовал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

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