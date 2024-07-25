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Спички - не игрушка

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Прорыв в производстве беспилотников. Что за план "два дня" утвердил Белоусов

Прорыв в производстве беспилотников. Что за план "два дня" утвердил Белоусов

Андрей Белоусов повторно собирал военкоров. Многие из них уже написали и о социальной части, и о снабжении, и о самой беседе.

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