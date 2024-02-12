Морг в автозаводской больнице планируют построить по ГЧП

По системе государственно-частного партнёрства на Автозаводе могут появиться морг и траурные залы.Патологоанатомическое отделение и прощальные залы власти планируют построить в автозаводской больнице № 13 при помощи механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).
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