Foxconn вот-вот станет крупнейшим в мире поставщиком серверов По данным Omdia, тай...

Foxconn вот-вот станет крупнейшим в мире поставщиком серверовПо данным Omdia, тайваньский технологический гигант Foxconn в этом году может стать первой неамериканской компанией, ставшей лидером мирового рынка серверов, сообщил ресурс Data Center Knowledge.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)