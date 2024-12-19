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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Foxconn вот-вот станет крупнейшим в мире поставщиком серверов По данным Omdia, тай...

Foxconn вот-вот станет крупнейшим в мире поставщиком серверов По данным Omdia, тай...

Foxconn вот-вот станет крупнейшим в мире поставщиком серверовПо данным Omdia, тайваньский технологический гигант Foxconn в этом году может стать первой неамериканской компанией, ставшей лидером мирового рынка серверов, сообщил ресурс Data Center Knowledge.

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