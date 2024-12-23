Новая схема мошенников по краже аккаунтов с «Госуслуг»: подробности

Мошенники стали подделывать справочные сайты и публиковать на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг», через них злоумышленники похищают доступ к аккаунтам пользователей портала, рассказали РИА Новости в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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