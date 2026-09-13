Путин принимает участие в Outreach BRICS+

Владимир Путин принял участие в заседании Outreach BRICS+, которое посвящено теме «Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста».
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