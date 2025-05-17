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Журналист, историк, дипломат: чем известен Владимир Мединский, которого Путин назначил главным по переговорам с Украиной

Журналист, историк, дипломат: чем известен Владимир Мединский, которого Путин назначил главным по переговорам с Украиной

УРА.РУ Мединский возглавил делегацию России для переговоров с Украиной. Фото: Размик Закарян © URA.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Ещё одна деталь. С образованием журналиста Мединский возглавил Союз писателей России. После того, как развалил культуру.
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1 час.
Gennadiy Басманов
И я об этом подумал. Тогда он опозорился основательно,на 100%
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1 час.
Алексей Тан
РУССКУЮ культуру, ... развалить Мединскому!?... КИШКА ТОНКА.... Она со времён Рюриков... не зыблема!.... а ВОТ искусство советиус и ИНОРОДЦЕВ... ОН ещё больше опошлил и из похабил!... Если даже ВСПОМНИТЬ... какие фильмы ОН финансировал и кого из режиссеров... раскручивал.... хотя бы  вспомнить даже этого извращенца ...&quot;Учителя&quot;.
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20 мин.
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