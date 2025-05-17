Журналист, историк, дипломат: чем известен Владимир Мединский, которого Путин назначил главным по переговорам с Украиной
УРА.РУ
Мединский возглавил делегацию России для переговоров с Украиной. Фото: Размик Закарян © URA.
Комментарии
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Ещё одна деталь. С образованием журналиста Мединский возглавил Союз писателей России. После того, как развалил культуру.
И я об этом подумал. Тогда он опозорился основательно,на 100%
РУССКУЮ культуру, ... развалить Мединскому!?... КИШКА ТОНКА.... Она со времён Рюриков... не зыблема!.... а ВОТ искусство советиус и ИНОРОДЦЕВ... ОН ещё больше опошлил и из похабил!... Если даже ВСПОМНИТЬ... какие фильмы ОН финансировал и кого из режиссеров... раскручивал.... хотя бы вспомнить даже этого извращенца ..."Учителя".
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