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16 пожаров за сутки: МЧС сообщило о двух погибших и спасенных детях в Свердловской области

16 пожаров за сутки: МЧС сообщило о двух погибших и спасенных детях в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября, ФедералПресс. 19 сентября в переулке Красном в Екатеринбурге загорелась квартира на 18 этаже 25-этажного жилого дома.

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