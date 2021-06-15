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Евро-2020. День пятый. Битва чемпионов мира в «группе смерти» — что может быть круче?

Евро-2020. День пятый. Битва чемпионов мира в «группе смерти» — что может быть круче?

Первый матч проведёт и действующий чемпион Европы. Сборная Португалии с Криштиану Роналду сыграет с командой Венгрии В пятый день чемпионата Европы по футболу пройдут всего два матча.

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Лена Мисько
В главных ролях: Действующий чемпион мира Действующий чемпион Европы Самая титулованная европейская сборная Венгрия Одна игра в прямом эфире. Другая – в повторе. Обе на matchpremier.ru
Лена Мисько
Роналду помешан на здоровом питании. Никаких бургеров, газировок и вредной пищи. Выверенная диета – основа идеального тела почти в 40 лет. Культ питания касается и детей Криштиану. Португалец не переносит, когда сын пьет всякую гадость: – Я многое пережил. Но самая сильная боль – видеть, как он пьет фанту или ест шоколад. Наверное, я ужасный отец. Поэтому иногда ем с сыном пиццу. Это исключение – иначе он меня бросит. Но сегодня точно не было пепперони. Роналду сыграет против Венгрии. А мы посмотрим это на matchpremier.ru
Лена Мисько
Сегодня самый статусный матч группового этапа Евро - Франция - Германия. Французов вполне справедливо считают главным фаворитом Евро - состав практически без слабых мест, неприятный для соперников стиль игры и психология победителей. Однако нет уверенности, что по сравнению с ЧМ-2018 Франция стала сильнее. Во-первых, пара защитников Варан - Кимпембе сильно уступает сочетанию Варан - Умтити трехлетней давности. Варан сам по себе сдал, а Кимпембе куда менее удачный для него партнер. Во-вторых, нет Блеза Матьюди, который при всей своей незаметности был очень важен для объема и баланса. Рабьо и Погба слишком нехороши в отборе и просто ленивы. Ну а возвращение Бензема при всех плюсах может оказаться миной замедленного действия. Франция может прибавить в атаке, но, .... будет командой менее сбалансированной.
Альбертт
А для наших любая группа это группа смерти .
Лена Мисько
Евро-2020 – пятый чемпионат Европы в карьере Криштиану Роналду. Он дебютировал на Евро-2004, и с того турнира только он добрался до 2020-го. Последние десять лет Криштиану – машина, символ и главный бомбардир сборной. Но на самом первом чемпионате Европы все было по-другому. Вспоминаем, как дебютный большой турнир Криша: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/murovei/2930135.html?utm_source=telegram&utm_medium=dmi&utm_campaign=2021-06-15 🤪 В 2003-м люди смеялись над стилем одежды Криштиану и нырками 💥 В первом же матче Евро Криштиану привез пенальти и забил, а в полуфинале организовал лучший гол турнира ⚖️ Перед четвертьфиналом с Англией Роналду постоянно сравнивали с Руни 😭 Финал – Роналду намертво закрыли, он заплакал и влюбил в себя мир
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ВЕНГРИЯ - ПОРТУГАЛИЯ Арбитр Джюнейт Чакыр (Турция) Ассистенты Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (оба – Турция) Резервный Сандро Шерер (Швейцария) Видеоарбитр Массимилиано Иррати (Италия) Видеоассистент 1 Паоло Валери (Италия) Видеоассистент 2 Филиппо Мели (Италия) Видеоассистент 3 Павел Гиль (Польша) Инспектор УЕФА Никола Риццоли (Италия)
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ФРАНЦИЯ - ГЕРМАНИЯ Арбитр Карлос дель Серро Гранде (Испания) Ассистенты Хуан Карлос Юсте Хименес, Роберто Алонсо Фернандес (оба – Испания) Резервный Срджан Йованович (Сербия) Видеоарбитр Хуан Мартинес Мунуэра (Испания) Видеоассистент 1 Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания) Видеоассистент 2 Иньиго Приэто Лопес де Сераин (Испания) Видеоассистент 3 Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес (Испания) Инспектор УЕФА Кирос Вассарас (Греция)
Лена Мисько
Сегодня играют две из трех самых титулованных сборных в Европе. У Германии и Франции на двоих набралось пять чашек, а еще у каждой из них сформирован состав на 1+ млрд евро. Немцы играли на евротурнирах чаще, набирали больше очков и заколачивали больше мячей, но сегодняшний фаворит не они. В мировом рейтинге выше стоит Франция, а различные прогностические модели называют ее главным фаворитом турнира. Как думаете, кто сегодня победит?
Лена Мисько
ставлю на Францию... и думаю что ничейного результата не будет
Лена Мисько
🇩🇪 Германия: 🏆 Чемпионат мира-2014 🇵🇹 Португалия: 🏆 Чемпионат Европы-2016 🏆 Лига Наций-2019 🇫🇷 Франция: 🏆 Чемпионат мира-2018 Эти монстры находятся в одной группе на Евро. Сегодня нас ждет первое звездное противостояние.
Лена Мисько
😱 Сегодня на матче Венгрия – Португалия ожидается аншлаг (68 000 билетов продано) – это впервые с марта 2020 года и начала пандемии
сергей озеров
Да,впервые разрешена 100% посещаемость. Трудно португальцам придется,за венгров весь стадион будет реветь,пусть они и фавориты считаются в этом матче. В ожидании матча с гремящими трибунами Пушкаш Арены. Этот матч должен быть огненным,трибуны погонят команды.
сергей озеров
Вместимость стадиона 67889 тысяч,продали 68000?
сергей озеров
Впечатляющая картинка, полный стадион и гимны команд. Поют игроки, поют зрители с национальными флагами. Настоящий праздник футбола!
Лена Мисько
круто когда трибуны полны
Лена Мисько
Будапешт – единственный город Евро-2020, который открыл трибуны полностью. Потому что Венгрия вакцинировала уже половину населения страны | Гол.ру https://gol.ru/materials/12092-great-attendance-in-budapest
Лена Мисько
какие венгры молодцы
Лена Мисько
Венгры упираются. Вратарь хоть и не в трениках, но хорош.
Лена Мисько
1:0 каковы венгры)))
Лена Мисько
НЕЕЕЕЕТ! Венгры распружинили контратаку, Шен скользнул в штрафной и пробил Руя Патрисиу в ближний угол! Но лайнсмен зажег флажок, как только атака закончилась!
сергей озеров
отменили,офсайд ...жаль,чуток раньше забежал.А пробил здорово в ближний
Лена Мисько
в итоге забили португальцы...
Лена Мисько
АНДРЕ СИЛВАААА! 0:1!
сергей озеров
а здорово венгры открываются и с обводкой неплохо...Оё-ой португалы забили-рикошет и мяч еле закатился в угол.Обидно,очень...
сергей озеров
и тут же еще и пенальти венграм прилетело...
сергей озеров
Роналду 105 гол за сборную-2:0
Лена Мисько
РОНАЛДУ! Очередной реализованный пенальти! И все ближе рекорд Даеи! 0:2!
Лена Мисько
сестренка с мужем на стадионе... расстроены
сергей озеров
-SOS для венгров продлился не 3 минуты,как принято,а четыре и сборная Венгрии пошла ко дну две пробоины,а еще через четыре-получили и еще одну-0:3 таков результат матча. Практически весь матч держались молодцом венгры и такое обидное окончание.
сергей озеров
сочувствую твоей сестренке,очень обидное поражение.Первый гол был нелепым и обидным,покосил венгров...жаль,несправедливо.
Лена Мисько
Венгры в порядке, но не для этой группы
сергей озеров
венгры молодцы, но группа для них смертельная,так-то там никто скучать не будет, всем достанется...) сегодня посмотрим еще один матч из этой группы.
Алевтина Трофимова
Они просто дома играли, дома все играют хорошо, если не совем дно
Лена Мисько
Последняя фраза про Дзюба и компания? :)))
Лена Мисько
Венгры матч жизни проводили при своих 65 тысячах, бились не на жизнь, а на смерть, правда у своих ворот) Португальцы играли мощно, учитывая соперника, но пока не выглядят командой, каждый сам за себя. По игре не было заметно, что они могут резко прибавить. В любом случае португальцы остаются португальцами, симуляции и удары исподтишка никуда не делись
Лена Мисько
не дотерпели венгры... с чего- то в концовке вперед поперли
Лена Мисько
РОНАЛДУ! Шикарныые стеночки с Рафой Силвой - обвел вратаря и забил в пустые! Дубль Криша! 0:3!
Лена Мисько
красивый гол
Лена Мисько
За этот гол можно простить и тривиальное пенальти
Лена Мисько
Жест Роналду с бутылки колы стоил производителю потери капитализации на ... 4 (!!!) миллиарда долларов. Вот что значит подвинуть на рынке.
сергей озеров
а сколько Криш получил от производителей сока и молока?
Лена Мисько
[ Спортивный бизнес] *** Тут Василий Конов решил поиграть в экономиста и традиционном стиле выдал якобы шокирующую новость о том, что Coca-Cola после недавнего перфоманса Криштиану потеряла 4 миллиарда капитализации. Казним мистера "Ого" по пунктам (и всех подхвативших эту новость) - Одному Конову известно, почему текст про падение капитализации он сопровождает графиком стоимости акций. Эти показатели зависимы, но это не одно и то же. - Снижение капитализации началось 11 июня, шоу CR7 устроил тремя дня позже. Эти события вообще никак не связаны - Снижение капитализации на 4 ярда в масштабах такой компании - это 1.5%, то есть мелочь - Капитализация компании прямо сейчас - одна из самых высоких в истории - По сравнению с январем капитализация выросла на 30 ярдов, например - В масштабах таких компаний показатель капитализации носит условный характер, куда важнее другие показатели - оборот, операционная прибыль, чистая прибыль и т.д. С ними у компании все в порядке. Но лучше уточните у Конова, конечно. https://t.me/KOnOfff/14012
Лена Мисько
минеральной воды он призывал пить воду
Лена Мисько
❗️Мяч в ворота сборной Венгрии сделал Криштиану Роналду лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. На счету португальца стало 10 мячей, на один мяч меньше — у Мишеля Платини. Роналду — первый футболист в истории, который играл на пяти чемпионатах Европы.
сергей озеров
Московскую студию прикрыли? Все разборы ведут из столицы футбола России...)
Лена Мисько
не знаю
сергей озеров
наверное Тина на курорт собралась...а может Москву сделают столицей хоккея или пляжного волейбола?)))
Лена Мисько
матчи ЧЕ проходят в Питере - логично же что и студия там... меня это вообще не напрягает
сергей озеров
так и я улыбаюсь...ну,точно не грущу,меня это развлекает...Бузову они московской студии подбросили...) ..не зассали...)))
Лена Мисько
пишут что Губерниев, который довел ее до слез, находился в Питерской студии
сергей озеров
В питерской,так и сомнений у меня не было...Бузова из Москвы с Губером эмоциями брызгала(по ходу она под каким-то препаратом находилась,глазах на тормозах... С коньяком Губер явно и грубо нарушил этику.Достаточно было услышать речь со "словечками" гостьи студии,чтобы определить уровень интеллекта...она еще спрашивала ведущего можно или нельзя говорить непечатные слова,причем в открытом эфире...))) Вот не было такого никогда на федеральном канале и вдруг подбросили...
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [15.06.21 20:55] Шикарная игра. Прекрасные, отважные венгры 85 минут! Третий гол Португалии - пока самый красивый розыгрыш на турнире. Я уже сделал кислую рожу, что, мол, очередной рекорд Криштиану при серой игре и штатном пенальти, но третий мяч, конечно, красив! Пусть празднует и пьет... воду без газа:)) * Но главное, что сделало этот матч таким клёвым - это безумная арена! Ощущение, что футбол вернулся, у меня возникло именно сейчас. Остальное больше похоже на "контрольные" матчи. Дай бог здоровья всем, кто был сегодня на трибунах, конечно
Лена Мисько
Семнадцатый номер, [15.06.21 21:18] Шведы, конечно, сильнее венгров. Но. Первые матчи Испании и Португалии показательны. Испанцы могут изящно раскатывать весь матч, но не забивать. Стояк – вот такой, а закончить некому. Португальцы могут играть вяло и сморщено, но выжимать. Короче, Испания благороднее и красивее; Португалия богомерзка, но эффективна
Лена Мисько
полностью согласна с автором!
сергей озеров
а автор,случаем,не Бузова...) такие сравнения изощренные...вяло и сморщенно,-какой бедный опыт...)))
Лена Мисько
нет... не она
Лена Мисько
Как изменится Франция с атакой Гризманн-Мбаппе-Бензема? Дешам придумал схему, чтобы уместить всех звезд Главный страх – атмосфера в команде. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/theguardian/2932980.html
Лена Мисько
20′ Хуммельс автогол интересное начало
Лена Мисько
Немцы не выдержали атакующей 5-минутки чемпионов мира. Погба вырезал отличный пас на Эрнандеса – прострел которого мог дойти до Мбаппе, но не дошел – Хуммельс срезал мяч в ближнюю девятку. 1:0.
сергей озеров
да дурацкий автогол, в стиле Маслова-Кутепова...)
Лена Мисько
им еще учиться и учиться
сергей озеров
плохому быстро учатся
Алевтина Трофимова
Это просто знак, что надо перестать шеймить парня за это. Автоголы и у Хуммельсов бывают
Лена Мисько
наш твиттер должен запостить автогол Маслова, автогол Хуммельса, счета в матчах и подпись: "Кажется, что-то пошло не так"
Лена Мисько
Надеюсь, французы с немцами насуют порткам полную авоську, а с венграми сыграют вничью))
Лена Мисько
посмотрела повтор... Если б судья судил нормально и удалил бы португала за отмашку по лицу, было бы честно
Лена Мисько
Французы в полном порядке. Чувствуется дикий запас. Их время
сергей озеров
несколько удивляют немцы своей игрой. Мало остроты в действиях, а состав у них очень даже неслабый.
Лена Мисько
Мне пока кажется, что у немцев под номером 20 играет Ионов)))
сергей озеров
да,мне тоже так кажется,только не один Ионов ,а несколько
Алевтина Трофимова
какие у французов все-таки индивидуально крутые игроки
Лена Мисько
САМАЯ СЛОЖНАЯ ИГРА ТУРНИРА (ПОКА) ДОСТАЛАСЬ ЧАКЫРУ Моментов было хоть отбавляй, признаюсь, не очень внимательно смотрел всю игру, но ключевые решения видел. 76 минута. Нет 11-м за руку. Решение можно поддержать, т.к. это неожиданный мяч, он проходит короткое расстояние, рука не увеличивает неестественно площадь тела. Увеличение есть, но не критичное. Поддержу. Решение не засчитать гол венгров - вне игры, ясно. Третий гол Роналду - сложнейший момент для ассистента, и тут стоит сказать БРАВО. Решение верное принято на поле. 86 минута и пенальти в ворота Венгрии. За такой контакт в руках нельзя назначать 11-м, это было бы преступлением. И Чакыр показал только ЖК, значит, решение было не за задержку. В динамике был уверен, что пенальти не было, пришлось крутить замедленные. И вот на них видно, что падение было, скорее, следствием контакта в бедре. Плотное касание было, после которого португалец упал. Решение поддерживаемое с т.з. ВАР. И момент, о котором писал Александр Бобров - https://t.me/KGBreferee/3944 8 минута. Не соглашусь с тем, что здесь следовало удалить защитника Португалии. Фол был, 100%, но чтобы мы говорили о лишении, нужен мяч под контроль. На скринах его не видно потому, что он высоко в небе, не контролируется нападающий, и к нему, скорее, успел бы вратарь. Тут Чакыр пропустил фол и ЖК однозначно. @aloref Telegram (https://t.me/KGBreferee/3944) КГБ (Как говорит Бобров) Венгрия – Португалия: судья ошибочно не удалил Рубена Диаша
Лена Мисько
Кстати, сегодня игра как в плове Без излишеств, на результат Вторая такая на Евро В первой Англия решила задачу
Алевтина Трофимова
Французы сильны. Уровень высочайший.
Лена Мисько
Лучшее из двух миров: Мбаппе на скорости против Хуммельса. Защитник решил не соревноваться в скорости, но выбрал нужный момент для подката. +1 опыту.
Лена Мисько
Вот это ништяк Жаль не залетело
Лена Мисько
Пас Канте ловит Рабьо на грани офсайда (Рюдигер проспал), через рикошет от Киммиха мяч ударился в штангу.
Лена Мисько
Ну Гнабри
Лена Мисько
Гнабри поймал на ногу кросс с фланга – Льорис не успел в дальний угол, мяч облетел девятку.
сергей озеров
эх тезка Гнабри,что ж щекой-то..с отскока,да подъёмом,вот это да....немцы прибавили..
Лена Мисько
Пошел футбол
Лена Мисько
Атака за атакой у хозяев, французы отбиваются буквально на границе вратарской.
Лена Мисько
ускорились и ошибки пошли
сергей озеров
Павара вырубили,крепко досталось..
Лена Мисько
Дуболом из Аталанты.... Эх, где же новые Ламмы...
Лена Мисько
Ну, это хамство. Убить можно Павару здоровья
Лена Мисько
Гооозенс, вот это парень – сносит Павара в борьбе во вратарской, а затем сам же попал под мяч, летевший в створ ворот. Впрочем, в ту же секунду арбитр свистнул фол за предыдущий эпизод.
сергей озеров
Мбапе-чудо, прикладывает,как на бильярде...жаль что вне игры. А как немца укачал!)
Лена Мисько
загляденье
Лена Мисько
шик
Лена Мисько
Вне игры(
Лена Мисько
все равно красота
Лена Мисько
Низзя такое отменять
Лена Мисько
Такой был ГОЛ, а пропал, как заяц. Мбаппе, станцевав на глазах у защитников, закрутил обводящим ударом от дальней штанги. Но офсайд. Действительно офсайд.
Лена Мисько
шедевральный игрок - достоин ЗМ
Лена Мисько
Каких только достижений не бывает! Вот Мбаппе забил лучший незасчитанный гол на Евро:))
сергей озеров
)
сергей озеров
а самый красивый автогол,будет? )
сергей озеров
Лёв знал все наперед,заранее оповестил о своей отставке после ЧЕ.
Лена Мисько
Имхо, пересидел. Он уже больше функционер, чем тренер

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