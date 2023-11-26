Как справиться с низким атмосферным давлением: рекомендации кардиолога

24 ноября в Москве был зафиксирован самый низкий уровень атмосферного давления за всю историю. На метеостанции ВДНХ было зарегистрировано 718 миллиметров ртутного столба, что на 30 единиц ниже обычной нормы.
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