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Тульские новости

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Тульская область усилит привлечение туристов в межсезонье

Тульская область усилит привлечение туристов в межсезонье

Власти Тульской области намерены уделить внимание привлечению туристов в регион в межсезонье. Об этом сообщила глава регионального министерства туризма Елена Мартынова на деловом завтраке в Туле, организатором которого выступил «Бизнес-журнал.

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