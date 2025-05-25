Тудор о будущем в «Юве»: «Решение будет до чемпионата мира, думаю, это правильно. Было бы неразумно ехать туда без ясности»

Туринцы обыграли «Венецию» на выезде (3:2) в 38-м туре Серии А. Команда Игора Тудора заняла 4-ю строчку и квалифицировалась в Лигу чемпионов.
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