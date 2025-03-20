💡 Керчь частично осталась без света На месте работают аварийные бригады, сообщает «Крымэнерго». Восстановить электроснабжение планируют в течение трёх часов.
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💡 Керчь частично осталась без света На месте работают аварийные бригады, сообщает «Крымэнерго». Восстановить электроснабжение планируют в течение трёх часов.