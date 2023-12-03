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Армия Израиля заявила о ликвидации пяти бойцов ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила о ликвидации пяти бойцов ХАМАС в Газе

В ЦАХАЛ сообщили о нанесении ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщила израильская армия в Telegram, истребители и вертолёты ЦАХАЛ нанесли удары по объектам в секторе Газа, включая шахты тоннелей, командные центры и склады оружия.

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