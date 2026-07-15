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Онколог Черёмушкин назвал факторы, влияющие на развитие рака

Онколог Черёмушкин назвал факторы, влияющие на развитие рака

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черёмушкин рассказал, что развитие и исход онкологического заболевания зависят от стадии, генетической предрасположенности, образа жизни и сопутствующих болезней.

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