Онколог Черёмушкин назвал факторы, влияющие на развитие рака

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черёмушкин рассказал, что развитие и исход онкологического заболевания зависят от стадии, генетической предрасположенности, образа жизни и сопутствующих болезней.
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