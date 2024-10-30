Политика как он...
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Политика как она есть

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Мадуро заявил, что отмены санкций против Кубы потребовали в ООН 187 стран

Мадуро заявил, что отмены санкций против Кубы потребовали в ООН 187 стран

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что подавляющее большинство стран, включая Венесуэлу, в 32-й раз выступило в ООН за отмену санкций против Кубы, которая имеет полное право на свой путь развития.

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