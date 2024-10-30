Мадуро заявил, что отмены санкций против Кубы потребовали в ООН 187 стран

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что подавляющее большинство стран, включая Венесуэлу, в 32-й раз выступило в ООН за отмену санкций против Кубы, которая имеет полное право на свой путь развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии